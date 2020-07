La storia in diretta su Fb: «A casa dei Duchi» con la coppia Babet e Pippo

Secondo appuntamento domani alle 18, sulla pagina Facebook di Gazzetta di Parma con la mini serie «A casa dei Duchi. Alla scoperta delle residenze preferite degli ultimi Farnese e dei primi Borbone».

Tema dell’incontro «Babet e Pippo: una coppia affiatata» che riporta all’arrivo a Parma dei Borboni dopo che la casata farnesiana si era estinta per mancanza di prole.

Relatori Carlo Mambriani, ordinario di Storia dell’Architettura dell’Università di Parma, e Alessandro Malinverni, direttore del Museo Gazzola di Piacenza, che tratteranno il primo delle residenze preferite dalla coppia, il secondo di Babet e Pippo dal punto di vista biografico e artistico. Sono i relatori ad entrare nello specifico degli argomenti trattati.

«Mon cher Pippo», con queste parole Babet, come era chiamata affettuosamente in famiglia Luisa Elisabetta, si rivolge a don Filippo nelle sue numerose missive da Versailles, che verranno a breve pubblicate in un volume sui primi Borbone da parte dello studioso piacentino.

Nella sua corrispondenza la duchessa di Parma tratta soprattutto di politica: il matrimonio tra la primogenita Isabella e l’arciduca Giuseppe d’Asburgo, l’indipendenza dei ducati dalla Spagna, la ricerca di un trono più prestigioso (la Lorena o la Corsica). «L’abate di Bernis mi ha definito un perfetto ministro degli esteri», riferisce compiaciuta a Pippo, per l’abilità di trattare argomenti spinosi con le corti di Madrid e Napoli.

Tra le novità emerse dai documenti rintracciati da Malinverni una riguarda il grande ritratto di famiglia di Baldrighi, conservato nella Galleria Nazionale di Parma, finalmente databile con certezza e destinato alla Spagna.

Marito e moglie si mostrarono estremamente sensibili al tema dell’arte, avendone intuito le possibilità propagandistiche. In perfetto accordo i duchi arredarono sontuosamente il palazzo ducale e il palazzo del giardino a Parma, la reggia di Colorno, la rocca di Sala e alcuni appartamenti nella cittadella viscontea di Piacenza, rendendo le residenze emiliane tra gli scrigni più preziosi di arte francese in Italia.

Dimore di cui si occuperà Carlo Mambriani sottolineando un doppio ordine di difficoltà: sia don Filippo che Luisa Elisabetta erano abituati al tenore di vita di due delle maggiori corti europee, impostate secondo il modello della residenza principale e delle residenze satelliti, e trovarono a Parma edifici, giardini e parchi di livello inferiore a quelli da loro frequentati; inoltre i palazzi e le ville erano scarsamente ammobiliati, se non addirittura vuoti, a causa del trasferimento a Napoli del patrimonio farnesiano ereditato da don Carlo.

Provvidero così a migliorare le strutture, gli interni e i giardini offrendo una rinnovata immagine delle residenze ducali.

A Parma i duchi abitarono principalmente nel vecchio palazzo ducale dei Farnese, che dotarono di una nuova e più aggiornata facciata, forse indizio della volontà di aprire una relativa piazza di corte. Ma le residenze preferite dagli Infanti furono quelle extraurbane, dove potevano dedicarsi al piacere della caccia, ereditato dagli avi e praticato quasi ossessivamente.

Le riserve che circondavano Colorno e Sala Baganza furono una delle ragioni per cui Pippo e Babet scelsero di ritirarsi per lunghi periodi in queste antiche rocche feudali che i Farnese avevano per generazioni ingentilito e trasformato in dimore alla moda. Soprattutto Babet, che definì Parma una «cloaque», gradiva i soggiorni nella residenza di collina di Sala, circondata di giardini e di boschi ondulati, ricchi di selvaggina.