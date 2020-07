Parmigiano di 36 anni si infortuna mentre fa canyoning: soccorsi complicati

Intervento ieri pomeriggio per il recupero di un parmigiano di 36 anni che si è infortunato mentre praticava canyoning nel torrente Bodengo 2, in provincia di Sondrio. Il parmigiano ha riportato una distorsione alla caviglia e quindi è stato necessario chiamare i soccorsi.

La centrale operativa ha inviato sul posto i tecnici del Cnsas, settima delegazione, Stazione di Chiavenna, e il Sagf - soccorso alpino Guardia di finanza. Il recupero è avvenuto con il palo pescante. Sono stati impegnati 20 soccorritori. E l’intervento è terminato in serata.

