Picchia il vigilante e fugge dal negozio: fermato dal poliziotto fuori servizio

Il furto - capi d'abbigliamento privati delle placche antitaccheggio e infilati nello zainetto - si è trasformato sabato pomeriggio in rapina impropria quando l'uomo è stato inviatato dall'addetto alla vigilanza dell'Oviesse di via Mazzini a mostrare il contenuto dello zaino.

A quel punto il 22enne ha reagito prendendolo ripetutamente a calci per riuscire a guadagnarsi la fuga. Una fuga che è effettivamente iniziata tra i borghi del centro storico ma che è stata fermata da un poliziotto fuori servizio: udite le richieste di aiuto del vigilante, che nel frattempo si era messo ad inseguire il ladro, è riuscito a bloccarlo. Il giovane è stato poi condotto in Questura, arrestato per il reato di rapina impropria ed detenuto nelle camere di sicurezza, come disposto Pubblico Ministero di turno, in attesa dell’udienza di convalida.