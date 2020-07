“Questo non è amore”: il gazebo ha fatto tappa al San leonardo

E' la seconda volta dalle riaperture post-emergenza e in questo caso la scelta è caduta sul quartiere San Leonardo: un nuovo gazebo della Polizia di stato durante il mercato settimanale, per offrire un servizio di informazione e sensibilizzazione sul fenomeno della violenza contro le donne nell'ambito del progetto "Questo non è amore".

"Abbiamo deciso di tornare ad essere presenti nelle nostre piazze il prima possibile, perché la Polizia di Stato vuole ricordare tutto ciò che amore non è.

La violenza di genere, sottolineando è un fenomeno trasversale a tutte le fasce sociali, per combatterlo è necessario un deciso cambiamento culturale che possa aiutare le donne a vincere la paura, rompendo l’isolamento e la vergogna, nella consapevolezza di avere degli strumenti di contrasto, di sostegno e di tutela. Per questo fine , quindi, vengono organizzati i gazebo, ossia per far conoscere alle donne vittime di violenza fisica, psicologica, economica e sociale, che esiste una fitta rete di istituzioni, enti locali ed associazioni di volontariato che ogni giorno si impegnano per affermare una parità di genere contro stereotipi e pregiudizi e che il poliziotto rappresenta uno snodo fondamentale di questa rete".

Il progetto tende a stabilire un contatto diretto con le donne vittime, che saranno accolte da psicologi, operatori della polizia giudiziaria e rappresentanti di associazioni, pronti a raccogliere le testimonianze dirette di chi, spesso, ha paura a denunciare o a varcare la soglia di un ufficio di Polizia.

Durante l’incontro era presente la Dirigente della Divisione Anticrimine, la Vice Questore Silvia Gentilini, personale della Polizia Locale e i volontari dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato.

