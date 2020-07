Permessi AAA – ripristinato il sistema di emissione e rinnovo agli sportelli

Infomobility comunica che la modalità di emissione e rinnovo del permesso Auto Amica Ambiente tramite e-mail, attivata durante il periodo di “lockdown” da Covid-19, è terminata. Il rilascio e il rinnovo del permesso avviene ora agli sportelli mobilità del DUC, esclusivamente su appuntamento da richiedere telefonando al numero verde 800.238.630. Il permesso AAA viene rilasciato da Infomobility ai residenti nel Comune di Parma che hanno un’automobile alimentata a gpl o a gas metano, oppure ibrida, e permette di transitare nelle ZTL e sostare nelle zone a pagamento per un massimo di trenta minuti, con esposizione del disco orario. Il permesso AAA@ viene invece rilasciato a chi è in possesso di un veicolo elettrico. Per entrambi, il costo di emissione è pari a 10 euro, più 5 euro per l'acquisto del TAG elettronico, per chi non ne è già in possesso. Tutti i permessi AAA e AAA@ hanno una durata di 365 giorni a partire dalla data di emissione.