Catturato pluripregiudicato latitante: se ne stava al bar

Durante uno dei controlli degli Agenti della Polizia di Stato della Questura di Parma, ieri è stato catturato un pluripregiudicato latitante che se ne stava serenamente in un bar di Viale Mentana.

O.E., cittadino albanese di 31 anni, sottoposto a controllo dagli agenti, privo di documenti, ha consegnato agli agenti la foto di un passaporto non suo. Gli Operatori della Squadra Mobile, cui il soggetto era già noto e di cui conoscevano le esatte generalità, hanno contattatano dubito le competenti Autorità Consolari per avere conferma formale circa le false generalità.

L’uomo risultava dagli accertamenti essersi sottrarsi dal gennaio 2019 alla giustizia in quanto gravato da un provvedimento di esecuzione pene concorrenti, emesso dalla Corte d’Appello di Bologna, per un totale di 1 anno e 5 mesi di reclusione.

Condotto presso gli Uffici della locale Questura per la redazione degli atti relativi, gli Agenti davano esecuzione al provvedimento predetto ponendo l’O.E. in arresto e traducendolo presso la locale Casa Circondariale.

