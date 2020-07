Uno schianto contro un albero e il rumore fortissimo udito dai residenti che hanno allertato i soccorsi. E' accaduto questa notte in viale Mentana, poco prima dell'una e mezza, quando il conducente di un'auto - per cause ancora in via d'accertamento - ha perso il controllo del mezzo, che si è schiantato contro un albero. Tre le persone trasportate al Pronto soccorso del Maggiore, due in condizioni di media gravità, l'altra con gravi traumi.

