A pochi minuti dall'incidente che in viale Mentana ha causato tre feriti, di cui uno grave, all'1.35 della notte un'altra richiesta di soccorso è arrivata da strada Burla. Sul posto 118 e vigili del fuoco. Per cause ancora in via d'accertamento, un'auto è finita nel canale a lato della strada e ha preso fuoco. L'incendio è stato spento e Il ferito è stato trasportato al Maggiore in condizioni di media gravità.

via burla