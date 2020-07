Droga, quanti interventi dei carabinieri: 3 sequestri, due denunce, sei segnalazioni

Arrestata dai carabinieri per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale una cittadina moldava ventottenne, residente a Rimini, che in via Fratti a Parma, durante un normale controllo ha reagito con una serie di insulti e spintonando gli uomini dell'Arma. La donna è stata trattenuta presso le camere di sicurezza in attesa del rito per direttissima. Durante i controlli, i carabinieri hanno ritrovato, in una fioriera di via Costituente, 7 grammi di cocaina. Ma i controlli antidroga non sono finiti e hanno permesso di denunciare un 23enne di Reggio Emilia trovato in possesso di 6 grammi di marijuana e un tunisino 36enne, che abita a Paerma, trovato in possesso di un coltello a serramanico della lunghezza di 14,5 cm con lama fuori dalle misure consentite e un altro tunisino 35enne abitante a Reggio trovato in possesso di un oggetto atto a offendere. segnalati alla prefettura per detenzione di stupefacente ad uso personale sei persone, un 19enne, un 37enne, un 27enne e un 24 enne parmigiani, un moldavo e un tunisino.





