ThinkBig, 26 idee dei giovani parmigiani giudicate finanziabili

Prosegue la seconda edizione di ThinkBig, la chiamata di idee con la quale Fondazione Cariparma e la Libera Università dell’Educare (LUdE) si rivolgono a gruppi di giovani tra i 18 e i 35 anni che vivono, studiano o lavorano in provincia di Parma per promuovere e facilitare il loro contributo e la loro partecipazione ai processi di sviluppo locale.

Alla call, lanciata lo scorso 16 marzo, hanno partecipato circa 280 giovani suddivisi in 80 gruppi, 75 le idee dichiarate ammissibili, 26 selezionate dalla Commissione di valutazione per passare alla fase di progettazione esecutiva. Tra queste, anche Casa maternità “L’Amaca”, la più votata dalla community online che in sette giorni ha premiato con oltre 25 mila voti le proposte sul sito www.thinkbigparma.it.

Ambiente, animazione sociale, arte, cittadinanza attiva, cultura, design, educazione, didattica, gamification, inclusione, orientamento lavorativo, memoria, promozione sociale, rigenerazione urbana, salute sono i temi principali dalle idee che proseguono il cammino di ThinkBig. I gruppi di giovani che le hanno proposte saranno i protagonisti di Idea Camp, una due giorni di lavori in programma il 23 e 24 luglio in modalità online, nel rispetto dei protocolli anti Covid-19. Si tratta del consueto appuntamento dedicato all’incontro e alla conoscenza tra i partecipanti e gli organizzatori ma anche di un momento formativo, in cui verranno forniti gli strumenti per trasformare le idee in progetti esecutivi. La graduatoria dei progetti finanziati sarà pubblicata entro il 25 settembre. In palio, un fondo da 500 mila euro per trasformare le migliori idee in progetti e un anno di accompagnamento da parte di formatori specializzati per seguire le prime fasi di realizzazione.

Per garantire la massima visibilità alle idee giudicate finanziabili, la prima parte dell’Idea Camp sarà in diretta streaming giovedì 23 luglio dalle ore 11:00 sul canale youtube.