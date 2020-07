«Fondazione Solares, serve un commissario imparziale»

La TidiBi Società Cooperativa interviene nella «querelle» tra Teatro delle Briciole e Fondazione Solares con una nota in cui fa sapere che presenterà istanza di commissariamento della Fondazione. «Riteniamo infatti - si legge nella nota- che quella commissariale, per la sua imparzialità legata alla figura terza del commissario, sia l’unica possibilità che può consentire, in questo scenario, di proseguire anche le attività teatrali».

La TidiBi aggiunge che replicherà alle affermazioni del presidente Andrea Gambetta e del cda della Fondazione, «soprattutto risponderemo agli attacchi così personali e infondati, nelle sedi opportune» e sostiene le parole del sindaco, «che non abbandona l’imparzialità semplicemente perché, come noi abbiamo sempre sostenuto, non ci sono dissidi personali o parti da prendere. C’è solo un’evidente insostenibilità economica e finanziaria a cui la Fondazione è stata portata. E a cui, per il bene di tutti, dei progetti culturali, ma soprattutto dei lavoratori, va posto un rimedio».

