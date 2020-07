Ordine di allontanamento (per degrado) per quattro pluripregiudicati in stazione

Continua l’attività di controllo straordinario del territorio coordinata dalla Squadra Volante di Parma che nei giorni appena trascorsi ha visto impiegati il Reparto Prevenzione di Reggio Emilia, personale specializzato antidroga della Questura di Bologna e la Polizia Municipale.

I servizi hanno avuto come principale obiettivo quello di accogliere le segnalazioni giunte dai cittadini su situazioni critiche e di effettuare controlli nelle zone considerate più "calde" in termini spaccio e criminalità.

Intervenuti in seguito alla segnalazione di una rissa in un bar di via Milano, i poliziotti hanno identificato e poi arrestato un 45enne moldavo che ha fornito documenti di identificazione falsi, di nazionalità romena, allo scopo di usufruire dei diritti propri di ogni cittadino comunitario sottraendosi all’iter che la legge italiana prescrive per il rilascio del permesso di soggiorno. L’uomo è stato anche denunciato per il reato di immigrazione clandestina. Sottoposto a giudizio direttissimo e convalidato l’arresto, il giudice ha disposto l'obbligo di presentazione quotidiana alla Polizia Giudiziaria.

La collaborazione tra gli agenti del Posto di Polizia Ferroviaria della Stazione di Parma e gli operatori delle Volanti, nell’ambito degli interventi per il mantenimento del decoro urbano, ha fatto sì che venissero eseguiti quattro provvedimenti di allontanamento per degrado. Sono indirizzati a due cittadini italiani, un marocchino e uno gambiano, tutti risultati essere pluripregiudicati. Lo strumento prevede la comminazione iniziale di una sanzione che - se non ottemperata - può anche portare alla più incisiva misura del Daspo urbano.

Sempre nel corso dei controlli è stato individuato e denunciato un cittadino cubano che - sulla base di un controllo incrociato dei sistemi di videosorveglianza comunali - è risultato autore del furto di una bicicletta il giorno precedente.

Sul piano dello spaccio in strada, le zone principali continuano ad essere l’Oltretorrente e il San Leonardo, oltre ai parchi cittadini, realtà rispetto alle quali i controlli assumono di fatto carattere ordinario.

Ma grazie alle segnalazioni dei cittadini si registrano nuovi spazi territoriali che fungono da basi di “smercio”, in uno dei quali, in particolare, nel corso dei controlli straordinari con l’ausilio dei “colleghi a quattro zampe”, sono stati ritrovati 5 ovuli di cocaina pura, per un totale di 6,5 grammi.