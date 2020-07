Due incidenti e due ubriachi del sabato sera. E il 36enne con valori 7 volte sopra il limite tenta la fuga

"Incoscienti che si mettono alla guida ubriachi": è questa la definizione utilizzata dalla Polizia locale per raccontare un sabato notte in servizio che li ha visti intervenire (anche) per due incidenti stradali.

Il primo alle 20.30 ma al loro arrivo il conducente di uno dei veicoli coinvolti si era già dato alla fuga a bordo della sua auto. La targa - raccolta da testimoni - è stata subito diramata dalla centrale radio e la vettura è stata intercettata e fermata. Alla guida c'era un parmigiano di 36 anni che all'alcooltest è risultato con valori di oltre 7 volte al di sopra del limite consentito.

Poco prima di mezzanotte il copione si è ripetuto ma aggravato, perchè nell'incidente che si è verificato tra via Trento e via Venezia ci sono stati anche dei feriti. Mentre una pattuglia è intervenuta per effettuare i rilievi, altre due impegnate in controlli etilometrici hanno intercettato e fermato, non senza difficoltà, la fuga del conducente: uno straniero di 37 anni residente a Parma, risultato di quasi 5 volte oltre il limite permesso all'alcoltest.

Sono in corso gli accertamenti necessari, ma la dinamica dei fatti risulta abbastanza chiara.