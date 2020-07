Furgone "pirata" in viale Tanara: travolge ciclista 42enne e fugge. Notte di incidenti: a Roccabianca grave un 21enne

Una luinghissima notte di incidenti e di interventi di soccorso tra città e provincia. Il più grave a Roccabianca, con un'auto finita fuori strada a lato della provinciale alle 2.40. Feriti in tre occupanti, e uno si trova in gravi condizioni al Maggiore. Un ferito di media gravità e caccia al "pirata" per l'incidente che all'1.30 si è verificato in viale Tanara all'angolo con via Liguria. Un ciclista è stato travolto da un furgone, che è poi sparito senza prestare soccorso. Il ciclista è stato trasportato al Pronto soccorso.

Intorno alla mezzanotte una caduta dalla moto avvenuta a Pellegrino Parmense ha fatto finire all'ospedale con traumi di media gravità le due persone sbalzate dal sellino. Alle 2 ambulanze anche a Collecchio, nella tangenziale, dove unìauto è finita fuori strada. Un pauroso schianto, nel quale il conducente se l'è cavata con ferite di meda gravità e il trasporto al Maggiore.