Mobilità elettrica, arrivano 60 nuove colonnine di ricarica. E 9 saranno "fast"

A Parma ci saranno presto 60 nuove colonnine di ricarica in trenta diverse localizzazioni: lo ha annunciato l'assessora Tiziana Benassi nel corso di un webinar con Roberto Colicchio, responsabile sviluppo di Be Charge, l'azienda che si è aggiudicata l'appalto che per il Comune di Parma sarà a costo zero. Di queste colonnine, 9 saranno "fast", cioè potenziate con ricarica rapida in mezz'ora.

Le colonnine saranno installate entro tre mesi, poi diventeranno operative non appena sarà assicurata la fornitura elettrica già concordata con il distributore.

Il progetto prevede l'installazione di altri 61 punti di ricarica affidati ad partner privato di Modena.

Parma sarà così all'avanguardia per la distribuzione della rete pubblica di ricarica delle auto elettriche, la cui diffusione sta crescendo in modo esponenziale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA colonnine ricarica