Chiude lunedì per due mesi il ponte di Ragazzola

Chiude completamente per due mesi il ponte sul Po che collega il Parmense e il Cremonese nel tratto compreso tra Ragazzola e San Daniele Po. Lo hanno deciso, di comune accordo, le Province di Parma e Cremona. La chiusura scatterà lunedì 27 luglio e proseguirà fino a venerdì 25 settembre 2020. Sul viadotto, dedicato a Giuseppe Verdi, sono in corso lavori di risanamento delle travi di impalcato e la decisione, come si legge sul sito della Provincia di Parma, è stata assunta per consentire la messa in opera delle malte necessarie al ripristino della struttura. Purtroppo il continuo traffico e il passaggio abusivo sul ponte di mezzi pesanti non autorizzati, industriali e agricoli, provocano vibrazioni tali da impedire la corretta maturazione di tali materiali. La riapertura del ponte è prevista per il 26 settembre a senso unico alternato, però con carichi fino a 56 tonnellate, oltre le 44 tonnellate che erano state previste a suo tempo per la fine lavori. La decisione sta scatenando, sull’una e sull’altra sponda del Po, numerose polemiche e, dopo i problemi già causati dal recente lockdown, sta mettendo in ginocchio centinaia di lavoratori. Dettagli e approfondimenti sulla Gazzetta di domani.