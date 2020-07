Pusher (con addosso la coca) aggredisce i carabinieri: arrestato

I carabinieri della stazione di Parma oltretorrente hanno arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e detenzione ai fini di spaccio un cittadino nigeriano classe 97 senza fissa dimora censurato. In particolare, durante la notte militari dipendenti coadiuvati da una pattuglia dell’esercito impiegata In città per l’operazione "strade sicure" hanno fermato in Viale Vittoria il soggetto poi arrestato. Per evitare il controllo e scappare ha aggredito gloi uomini dell'Arma. La perquisizione ha permesso di rinvenire 5 g di sostanza stupefacente, cocaina nonché la somma in monete da piccolo taglio di 230 € presumibilmente provento dell’attività di spaccio. E' stato trattenuto presso le camere di sicurezza in attesa della celebrazione del rito per direttissima.





