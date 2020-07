Smurate le panchine appena installate, Pizzarotti: "Noi pagheremo. I genitori educhino"

Il tono è duro: "Nel Parco dei Vetrai dei cretini hanno smurato le panchine da pochissimo installate. Io capisco tutte le segnalazioni dei cittadini che, scrivendomi, mi chiedono di migliorare la qualità delle nostre aree verdi, con gioco bimbi, panchine, decori vari e altro. Capisco tutto. Ma se arriva il primo cretino con il suo gruppetto di amici e decide di rovinare quel tanto che facciamo il problema diventa serio, perché i soldi non sono infiniti e le aree sono tante". E' con queste parole che il sindaco Federico Pizzarotti segnala i vandalismi avvenuti al parco di via Milano.



"A noi spetterà rimettere in sesto il nostro arredo urbano - conclude Pizzarotti - , ai genitori invece spetta l'educazione dei figli".