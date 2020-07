Modifiche alla viabilità in via Montanara per lavori di rifacimento del fondo stradale. Dal 28 luglio al 07 agosto, dalle 00:00 alle 24:00

In strada Montanara – dalla rotatoria ad intersezione Via Zanguidi compresa a intersezione con Via Boni esclusa – istituzione del divieto di circolazione. Inoltre sono previsti l’istituzione del doppio senso di circolazione e l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati in Via Raimondi – da Strada Montanara a Via Mattioli .

A questo si aggiunge la destituzione stalli di sosta individuati dall’impresa esecutrice e contestuale istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata in Via Mattioli , nell’area di parcheggio .