Il distanziamento? A Parma si fa rispettare con la crinolina

Cappellini, ventagli, piume, ombrellini di pizzo e grandi gonne inamidate che sfiorano i sanpietrini. Movenze aristocratiche e passo lento nell’incursione di nobildonne nel rito dell’aperitivo serale del centro. Capitanate da sua Altezza Barbara Dall’Argine. Rita, Angela, Mari e Simona hanno messo in scena con amore di storia e ironia un flash mob di sicuro effetto. “L’epidemia ci ha separate” dicono le amiche di sempre “durante l’isolamento abbiamo sofferto il fatto di non poterci frequentare, di non poter uscire insieme, così abbiamo pensato di inventarci un originale ritorno alla normalità: un ritorno alla grande al femminile! Rispettare le misure di distanziamento con i volumi di abiti d’altri tempi ci è sembrata un’idea in linea con la nostra tradizione” Indossati i costumi teatrali tutti fiocchi e merletti le cinque amiche si sono così trasformate nella mai dimenticata Duchessa di Parma e nel suo corteo di dame da compagnia. Tutte a distanza grazie alle dimensioni delle gonne ripiene di stecche e crinolina. “Oltre al piacere di indossare abiti preziosi e principeschi, c’è anche un messaggio che spieghiamo a chi ci incontra: bisogna rispondere ai colpi della vita anche con fantasia. Viviamo la nostra lunga amicizia in modo speciale ed effervescente: mettendo a frutto le intuizioni di tutte”. Dicono le amiche a loro agio, anzi soddisfatte dei tanti sguardi, delle attenzioni che hanno catturato durante il loro passaggio. Se fermate hanno messo le ampie gonne a segnare il metro di distanza da tenere. I turisti le hanno fotografano e loro volentieri si sono prestate in posa sorridenti. E soprattutto i bambini sono rimasti incantati dalle principesse. “Abbiamo parlato con tanti stranieri in visita a Parma. Pensavano fossimo un’attrazione per dare atmosfera. Tutti ci hanno fatto i complimenti per l’idea. L’epidemia non è finita, lo sappiamo e lo ricordiamo facendo dondolare le nostre gran gonne. L’epidemia non è finita, ma lo spirito a Parma è sempre alto”. Nel Ducato, da sempre, l’aristocrazia si fonde con il guizzo popolare, nel teatro l’eleganza con la burla: forse la sempre buona Duchessa Maria Luisa direbbe con la “joie de vivre”.

