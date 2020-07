Sebastiano, assolto l'investitore

Quel viso incorniciato da una zazzera di capelli biondi lo ricordano ancora tutti. Sebastiano Azzali, 14 anni non ancora compiuti, era stato travolto da un'auto mentre pedalava sul Lungoparma il 26 aprile 2012. Aveva lottato per un giorno in Rianimazione, ma non ce l'aveva fatta. Un dramma senza pace per la famiglia e un trauma terribile anche per l'automobilista che l'aveva investito, ma a distanza di otto anni l'uomo, oggi 78enne, assistito dall'avvocato Oscar Caroselli, è stato assolto dall'accusa di omicidio colposo, nonostante il pm Lino Vicini ne avesse chiesto la condanna a 6 mesi. Le motivazioni saranno depositate nelle prossime settimane, ma è chiaro che il giudice Adriano Zullo non ha rilevato negligenza e imperizia da parte dell'automobilista tali da attribuirgli la responsabilità (colposa) per quella morte.

L'uomo era alla guida di una Maserati e - secondo l'accusa - sarebbe passato all'incrocio tra Ponte Dattaro e via Montebello con il semaforo giallo. Una manciata di secondi che si erano incrociati con l'arrivo di Sebastiano. Il ragazzino aveva sbattuto sul parabrezza e poi era stato sbalzato a oltre 15 metri di distanza. r.c.

© RIPRODUZIONE RISERVATA incidenti

giustizia