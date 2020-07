Minaccia la cassiera del Lidl con un coltello, arrestato per rapina

I carabinieri del nucleo operativo radiomobile hanno arrestato per rapina in flagranza di reatoun cittadino parmigiano classe 1954, pensionato. Nel tardo pomeriggio di ieri aveva minacciato con un coltello l’addetta alle vendite del supermercato Lidl di via La Spezia per rubare alcuni generi alimentari. Prontamente bloccato da alcuni passanti all’uscita del supermercato, è stato poi arrestato dai militari della Radiomobile giunti sul posto. La refurtiva è stata recuperata restituita. Al termine formalità di rito l'uomo è stato condotto in carcere.

