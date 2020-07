Un'ondata di caldo africano sta per abbattersi su Parma

Un'ondata di caldo africano sta per abbattersi su tutta l'Italia e non risparmierà Parma e in generale la pianura Padana. Le previsioni per i prossimi giorni sono di tanto sole e caldo dal Nord al Sud del Paese con valori termici diurni che toccheranno punte di 36-38 gradi già da domani in particolare sulla Toscana e sulla pianura Padana. Fra martedì e mercoledì ci sarà un ulteriore incremento delle temperature ma l'apice del caldo è atteso per il fine settimana, quando si dovrebbero toccare anche i 40 gradi a Firenze e Bologna. Per quanto riguarda le temperature attese su Parma, le massime dovrebbero assestarsi sui 37 gradi da domani a giovedì per poi salire a 38 gradi venerdì e 39 sabato e domenica. Insomma, farà un vero caldo africano.

