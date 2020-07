Alla scoperta della storia di palazzo Buralli Miari

Prosegue il viaggio della Gazzetta alla scoperta dei palazzi di Parma. Domani - come ogni giovedì - raccontiamo in una pagina la storia di una dimora. Ci stiamo occupando dei palazzi lungo le vie maestre della città. Questa settimana tocca a Palazzo Buralli Miari lungo Strada della Repubblica, raro esempio di facciata scolpita e con un portale particolarmente riuscito. La narrazione corredata da foto, cronologia e curiosità, è a cura di Bruno Adorni. Il coordinatore dell'intero progetto suddiviso in 36 puntate è il professor Carlo Mambriani.

© RIPRODUZIONE RISERVATA palazzi storici