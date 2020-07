Compie una rapina all'IN'S, arrestato in flagranza dalla polizia

Le volanti della plizia hanno arrestato in flagranza di reato G.G., classe 1983, di origini siciliane ma residente in città.

Aveva cercato di rubare 10 punte di Grana Padano per un valore complessivo di € 62,95 dal supermercato IN’S di Viale Fratti.

Scoperto dall’addetto alla vigilanza interna dell’esercizio commerciale,che l’aveva visto mettere la merce in uno zainetto che aveva a tracolla per poi cercare di uscire senza farsi notare, ha opposto violenza e spinto con forza l’addetto per cercare di fuggire venendo però fermato.

Condotto in Questura, alla luce anche dei suoi numerosi precedenti penali l’uomo è stato tratto in arresto per il reato di tentata rapina impropria, la merce restituita all’avente diritto e lo zaino in cui aveva occultato la merce posto in sequestro.

Su disposizione del P.M. di turno, è attualmente trattenuto nelle camere di sicurezza della Questura in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto.