Mezza Parma senza corrente per un black out. Coinvolte 30 mila autenze

Una grande fetta di Parma questa mattina al risveglio ha avuto una brutta sorpresa: alle 7,30 infatti è saltata la corrente elettrica a causa di un surriscaldamento della cabina primaria di via Toscana. Sono state coinvolte circa trentamila utenze. Molte le persone in difficoltà: in via Po una donna è rimasta chiusa in ascensore, i cancelli elettrici di molte abitazioni sono rimasti ovviamente chiusi mentre le pompe dell'acqua aliimentate dalla corrente elettrica non hanno funzionato. Ora la situazione è tornata alla normalità

