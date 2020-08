Peracchini: «Le autostrade al collasso, anche nel tratto Parma - La Spezia».

«Le autostrade al collasso, anche nel tratto Parma - La Spezia». Lo scrive in una nota il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini. «Il caos autostrade che tiene in ostaggio la nostra Regione è diventato un caso nazionale di perfetto cortocircuito all’italiana, somma fra le inefficienze del concessionario e la responsabilità politica del Mit che ha deciso di paralizzare il traffico accelerando su verifiche contemporanee di viadotti e gallerie in tutta la Regione nel momento meno opportuno, ovvero quello della ripresa delle attività post lockdown, in particolare quelle logistiche, e delle vacanze degli italiani che, soprattutto da Piemonte, Lombardia e Emilia Romagna, si riversano sulla costa ligure».

Dal Mit, scrive Peracchini «l'hanno definita una narrazione, ma è un ritratto del quotidiano che si riversa negativamente su turismo, logistica e e industria di una Regione strategica per il nord Italia e il nord Europa. L’apertura continua di nuovi cantieri riguarda anche altre vie di collegamento - continua Peracchini - in particolare, sull'Autocisa ci sono 9 cantieri che portano grandi rallentamenti da e per Spezia. La nostra città è, allora, vittima doppia del caos autostradale: da una parte via Genova e dall’altra via Parma. Chiedo a tutti i parlamentari espressione del territorio di farsi portavoce presso il Mit di questo disagio che potrebbe avere ripercussioni negative sull'economia della nostra città e una riorganizzazione complessiva dei cantieri»