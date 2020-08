Ubriachi, in pieno centro tentano di aggredire i passanti: due uomini denunciati

Nel corso di questa settimana 10 equipaggi della Polizia di Stato, 2 della Polizia Locale, coadiuvati dal personale specializzato dei Cinofili di Bologna hanno svolto servizi di controllo del territorio. Sono state controllate 70 persone e 25 veicoli. Grazie a Irvi e Iago, colleghi a quattro zampe, sono stati sequestrati circa 40 grammi di droga.

I controlli si sono concentrati in alcuni parchi cittadini, tra cui il Parco Ducale e il Parco dei Vetrai. Nell’Oltretorrente sono stati controllati vari negozi etnici di via Imbriani, ma anche effettuati posti di controllo in viale Vittoria. I controlli si sono estesi in stazione e nel quartiere San Leonardo, con particolare attenzione a via Brennero e a via Brenta.

Durante i controlli è stato denunciato un cittadino etiope, per immigrazione clandestina, per rifiuto di fornire le proprie generalità e sanzionato per ubriachezza molesta. L’uomo è stato trovato in pieno centro cittadino mentre molestava i passanti.

Sanzionato, sempre per ubriachezza, anche un cittadino bulgaro, 27enne che analogamente al cittadino etiope, aveva tentato di aggredire i passanti in pieno centro, alle 23 circa di ieri, complice l’abuso di alcol.

© RIPRODUZIONE RISERVATA polizia