Musica alta e protocollo anti-covid, multati tre locali e chiuso un esercizio commerciale di piazzale Picelli

Nel fine settimana la Questura di Parma ha svolto diversi controlli di tipo amministrativo, impiegando 4 pattuglie della divisione di Polizia Amministrativa e 3 pattuglie della Polizia Locale. Nel mirino il contrasto delle forme di assembramento nelle attività e negli esercizi commerciali della“movida” ma anche nelle aree verdi e nei parchi pubblici. Le zone su cui è stata posta più attenzione sono quelle dell'Oltretorrente, e dei quartieri San Leonardo, Montanara e del centro, individuate grazie alle segnalazioni dei cittadini e dai riscontri investigativi. 18 gli esercizi commerciali controllati per verificare il rispetto della normativa in materia di distanziamento sociale e divieto di assembramenti. Un locale del centro e altri due di via Bixio e via D’Azeglio sono stati multati per quanto riguarda la diffusione musicale. Per la mancata applicazione e rispetto dei protocolli anti-covid, è stato sanzionato e chiuso, in attesa del ripristino delle misure di sicurezza, un esercizio commerciale in piazzale Picelli