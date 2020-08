Allerta arancione: previsti forti temporali

L’Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia Romagna ha diramato l'allerta meteo di colore arancione per temporali, criticità idraulica e idrogeologica anche per il territorio di Parma. L'allerta è in vigore fino alla mezzanotte del 3 agosto.

Nella giornata si prevedono, infatti, condizioni di forte instabilità su tutto il territorio regionale che favoriranno fenomeni convettivi organizzati e persistenti. Per aggiornamenti in tempo reale: https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/

Anche attraverso Twitter ( @AllertaMetoRER )

Per emergenze, è attivo il numero verde della Centrale Operativa ella della Polizia Locale del Comune di Parma: 800 977 994.