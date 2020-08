Campari (Lega) Covid, atti secretati: «Gli italiani devono sapere»

«Prima la proroga dello stato di emergenza, senza che vi sia oggi un’emergenza, poi il capo dell’opposizione obbligato ad un processo politico, per aver fatto il suo dovere di ministro, infine il segreto imposto sui verbali del Comitato tecnico scientifico che ha deciso il lockdown e le altre misure imposte a cittadini, famiglie, imprese a causa del Covid. Sono tutti segnali piuttosto inquietanti per un Paese democratico e mostrano il vero volto del governo Conte che punta sul terrore per mantenere la poltrona nonostante le pessime performance in tutti i campi». A sostenerlo è Maurizio Campari, senatore parmigiano della Lega. Che aggiunge: «Se Conte e i suoi sono convinti di aver operato correttamente, perché negare l’accesso agli atti nonostante il parere positivo del Tar? Quali verità devono essere nascoste al Parlamento e agli italiani? Non c’è nessuna trasparenza: il parlamento e i cittadini hanno diritto di leggere i documenti in base ai quali sono state disposti i decreti che hanno limitato i loro diritti e libertà costituzionali. Tanto più che ci sono giudici di pace che iniziano a negare persino la legittimità costituzionale delle sanzioni comminate durante il lockdown. Il gruppo della Lega al Senato ha scritto alla presidente Elisabetta Casellati perché metta in campo tutte le iniziative istituzionali necessarie per permettere ai parlamentari di accedere agli atti, ai pareri e a ogni documento del comitato scientifico della Protezione civile e utilizzati da Conte per emanare i dpcm».