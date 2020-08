Terzo appuntamento oggi alle 18 della rassegna “A casa dei duchi” dal titolo “Croci e delizie per don Ferdinando a Colorno”. Carlo Mambriani e Alessandro Malinverni affronteranno la committenza d’arte dell’erede di don Filippo e Luisa Elisabetta, soffermandosi sui luoghi da lui più amati e frequentati. Figura dalla personalità complessa, il duca don Ferdinando investì notevoli risorse a Colorno, non solo all'interno della reggia, dove trascorse gran parte della propria esistenza, ma anche nel Casino Reale di Copermio. La conversazione sarà l’occasione per scoprire l’ampiezza e l’originalità del contributo da lui dato in ambito artistico rispetto ai genitori.

