Drammatico incidente ieri sera sull'Autocisa. Poco prima delle 23 un camion si è ribaltato, per cause in corso di accertamento, non distante dal casello di Berceto dell'A15. L'autista è rimasto incastrato nella cabina ed è stato trasportato con l'elisoccorso arrivato da Bologna all'ospedale Maggiore di Parma dove è ricoverato in gravissime condizioni nel reparto di rianimazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA berceto

camion