I Cobas della Cooperativa Taddei hanno manifestato questa mattina in via Colorno di fronte alla sede della cooperativa. Il presidio ha chiesto risposte sulla attuale situazione aziendale a seguito delle note vicende giudiziarie. Contemporaneamente è stato fatto uno sciopero in tutti i cantieri di quattro ore dalle 9 alle 13.

