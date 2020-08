Via Repubblica e via Mazzini: iniziati i lavori di riqualificazione

Sono iniziati a pieno ritmo i lavori di riqualificazione della pavimentazione in strada della Repubblica, nel tratto adiacente i Portici del Grano davanti il Municipio, nell'ambito del progetto “Pedone al centro”, così da ultimare la riqualificazione di piazza Garibaldi iniziata lo scorso anno. Per consentire il corretto svolgimento dei lavori quindi, fino al 28 agosto, dalle 00:00 alle 24:00, in strada della Repubblica (tratto adiacente i Portici del Grano) si verificherà un restringimento di carreggiata, con istituzione del senso unico alternato, regolato da impianto semaforico e divieto di fermata su entrambi i lati.

La fermata autobus sarà spostata immediatamente dopo il cantiere in essere.

A partire dal 10 agosto sarà inoltre operativo il cantiere di rifacimento della carreggiata stradale di via Mazzini che andrà a completare l’intervento di allargamento del marciapiede iniziato lo scorso anno. Anche in questo caso i lavori contempleranno il senso unico alternato regolato con semaforo o moviere e fino al 28 agosto (data prevista per la fine anche di questo secondo cantiere) via Garibaldi rimarrà chiusa.