Grosso incendio al centro commerciale La Vela di San Prospero

Un grosso incendio è scoppiato questa mattina poco dopo le 7 al centro commerciale La Vela a San Prospero e che ha causato un'alta colonna di fumo ben visibile anche a molti chilometri di distanza. Sul posto squadre di vigili del fuoco di Parma, Piacenza e Reggio Emilia che stanno cercando di spegnere le fiamme. Si teme un cedimento strutturale. A prendere fuoco è stato un deposito di barattoli per conserve in banda stagnata per la raccolta di pomodori. Al momento non sembrano essere coinvolte delle persone.