Auto pirata travolge bici nel Piacentino, ciclista ricoverato al Maggiore

Un uomo di 76 anni è stato travolto da un’auto pirata nel pomeriggio di oggi vicino a San Nicolò, in provincia di Piacenza. L’uomo era in sella a una bicicletta che è stata centrata da un’auto che è poi fuggita a gran velocità. L’uomo è rimasto gravemente ferito alla testa ed è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Maggiore di Parma in eliambulanza: è in prognosi riservata. Gli agenti della Polizia locale della Valtrebbia stanno ora indagando per risalire al conducente dell’auto che è scappata

© RIPRODUZIONE RISERVATA incidenti

ciclista

elisoccorso