Bike sharing gratuito per chi acquista l'abbonamento del bus

Un anno di bike sharing gratis: è il vantaggio che avranno tutti coloro che entro la fine dell’anno decideranno di acquistare un abbonamento annuale per il trasporto pubblico urbano o extraurbano di Parma. Basterà recarsi presso una delle biglietterie TEP o rivolgersi a una qualsiasi rivendita per ricaricare l’abbonamento del bus. Completando l’operazione entro il 31 dicembre 2020, gli abbonati vecchi e nuovi potranno ricevere in omaggio un abbonamento gratuito per il servizio di bici in condivisione offerto da Infomobility.

Chi acquisterà l’abbonamento del bus presso lo sportello TEP della Cicletteria, accanto alla stazione ferroviaria di Parma, riceverà subito l’abbonamento omaggio. Coloro che, invece, decidono di acquistare l’abbonamento presso le altre biglietterie o al Punto mobile TEP, oppure di ricaricare un titolo di viaggio tramite gli sportelli bancomat Unicredit o Intesa Sanpaolo o in una delle tabaccherie abilitate, potranno scaricare il modulo di iscrizione al bike sharing sul sito di Infomobility. Basterà inviarlo compilato all’indirizzo bikesharing@infomobility.pr.it per ricevere gratuitamente l’abbonamento al bike sharing, da caricare sulla card Mi Muovo che già contiene il titolo di viaggio per il bus. In alternativa è sempre possibile richiedere l’abbonamento omaggio direttamente allo sportello Infomobility della Cicletteria.

L'iniziativa, che si colloca nel percorso di riforma della mobilità disegnato dall'assessore Tiziana Benassi, promuove l'intermodalità tra bici e bus e consente all'utente di muoversi agevolmente in città usando indifferentemente l'uno o l'altro mezzo di trasporto. Il progetto è stato realizzato grazie alla collaborazione tra le società di mobilità del territorio, Tep e Infomobility, coordinate dall'assessorato alle politiche di sostenibilità ambientale del Comune di Parma.

14 linee d’autobus urbane diurne e 8 notturne, più le 80 provinciali, su una rete di 2.200 km, si uniscono al bike sharing per offrire una mobilità versatile, in grado di rispondere ai bisogni di mobilità di chi si muove a Parma. Le postazioni bike sharing sono attualmente 32, con 177 biciclette disponibili 24 ore su 24 per 365 giorni all’anno. Al momento sono circa 1200 gli abbonati del servizio nel Comune di Parma, numero in continua crescita negli ultimi anni.