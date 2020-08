Autostrade, una domenica da "bollino nero"

Seconda giornata da "bollino nero" per le autostrade visto che, dopo quella di ieri, oggi stiamo assistendo alla "seconda ondata" di partenze per i luoghi di villeggiatura e per stasera è attesa una "prima ondata" di rientro dalle vacanze per chi le ha già finite. La situazione sulla A1 è congestionata sia nel tratto da Milano Sud a Parma che da Modena a Bologna mentre sulla A14 si registrano lunghe code da Bologna fino a Faenza. Anche l'Autobrennero presenta situazioni di criticità nel tratto compreso fra Trento e Verona in entrambi i sensi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA code

autostrada