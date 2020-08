Bonaccini: "Entro la prossima settimana soluzioni condivise sugli scuolabus"

Una soluzione «condivisa» tra governo, regioni e comuni sul servizi di scuolabus per garantire a tutti gli alunni di poter tornare in classe. E’ quanto ha detto, secondo quanto si apprende, il presidente della conferenza delle Regioni Stefano Bonaccini nel corso della riunione con i ministri De Micheli, Speranza e Boccia e i rappresentanti di comuni e regioni. «Chiudiamo con una soluzione in tempi brevi, entro la prossima settimana - ha aggiunto Bonaccini - abbiamo la necessità, condivisa con Decaro, di organizzare la ripresa delle scuole dal 1 settembre e dal 14 il rientro a scuola degli studenti».