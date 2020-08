"Un giorno da parmigiano": il nuovo mini-tour raccontato da Davide Rampello - Video

C’è la città di Parma, Capitale italiana della Cultura 2020 + 21, con le sue atmosfere e sapori più intimi ed autentici, al centro del progetto intitolato “Il Bello e il Buono dell’Emilia” promosso da Fidenza Village in collaborazione con il tour operator Food Valley Travel. Declinata in una serie di itinerari turistici, l’iniziativa ha l’obiettivo di valorizzare il territorio emiliano e farlo conoscere agli appassionati di turismo culturale e ai food lover in viaggio in questa estate, alla scoperta delle bellezze del nostro paese, con vacanze sostenibili e in luoghi non troppo lontani da casa.

A curare il progetto è il professor Davide Rampello, noto volto televisivo di “Striscia la notizia” e narratore colto: il video “Un giorno da parmigiano”, che svela un itinerario tra borghi e botteghe della città ducale,è visibile sui canali social del Villaggio.

"Il dialogo con i partner privati di Parma Capitale Italiana della Cultura 2020-2021 si è costruito a partire dalla condivisione di uno sguardo sul nostro territorio che si ritrova nei video prodotti da Fidenza Village–dichiara Michele Guerra, Assessore alla Cultura del Comune di Parma-La nostra storia e le nostre tradizioni, che incidono su tutti i principali attori di questa grande sfida, si coniugano con le nuove forme dell'incontro, dello scambio e del confronto, messe così a dura prova in questi lunghi mesi e ora rinnovate dal desiderio di riprendere da dove siamo stati fermati" .

Il tour proposto, dal titolo “Un giorno da parmigiano”, prevede un itinerario a piedi che si snoda attraverso borghi, piazze e botteghe tra i più belli del centro storico. Ammirando il Teatro Regio, noto per il suo severo loggione, la Cattedrale, da oltre 900 anni luogo di arte, storia e sacralità e il Battistero, punto di congiunzione tra l’arte romanica e gotica, ma anche il Complesso Monumentale della Pilotta, emblema della città, la chiesa di San Giovanni Evangelista e la Basilica di Santa Maria della Steccata, si ha la possibilità di scoprire come l’arte e la cultura abbiano da sempre caratterizzato la petit capitale. Inoltre, il visitatore potrà apprendere i segreti della lavorazione dei prodotti tipici della zona e di degustarli proprio nei luoghi frequentati dai parmigiani. Parmigiano-Reggiano, Prosciutto di Parma e tortelli d’erbetta, solo per citarne alcuni, saranno raccontati dalla guida e da figure di consolidata esperienza che si incontreranno nelle varie botteghe del centro come la Prosciutteria e la Degusteria Romani in via Farini. “La ripartenza del turismo è chiave per la ripresa dell’economia italiana- spiega Edoardo Vittucci, Business Director di Fidenza Village- Per questo, come partner ufficiale di Parma 2020 + 21, da sempre fieri ambasciatori del territorio che ci circonda, proseguiamo nel nostro impegno al fianco delle istituzioni a supporto della promozione, in Italia e all’estero, di Parma come imperdibile destinazione turistica per tutti coloro che vorranno scoprire l’Emilia quest’estate e nei fine settimana”. Il tour “Un giorno da parmigiano” è svelato in un breve video racconto a cura di Rampello e visibile, sui canali social di Fidenza Village. Il pacchetto turistico è acquistabile online, sul sito di Fidenza Village, e fisicamente all’interno del Villaggio, che fino al 27 agosto, ogni giovedì, resta aperto con le Shopping Night fino alle ore 23:00. Turisti e food lover possono inoltre contattare il tour operator Food Valley Travel