Tragedia in tangenziale Nord: betoniera si ribalta, muore l'autista

Un inizio di mattinata drammatico sulla tangenziale Nord all'altezza di Fraore. Alle 7.30 una betoniera in uscita alla rotatoria del Parma & Congressi, in direzione di Parma, ha sbandato, ha sfondato il guardrail e si è ribaltata nella scarpata a lato della strada. Pesantissimi i danni al mezzo, che si è trasformato in una trappola per il suo conducente, che è deceduto.

Sul posto il 118, i vigili del fuoco e la polizia locale,a cui spetterà ricostruire l'accaduto.

Pochi minuti prima, alle 7.15, un ciclista era sgtato trovato a terra nello stesso tratto, ferito. E' stato trasportato al Maggiore in condizioni di media gravità.