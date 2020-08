Una 51enne di Parma ubriaca in vacanza a Gatteo semina il panico in auto nella zona pedonale

Una 51enne parmigiana è finita nei guai ieri notte a Gatteo Mare, dove è andata in vacanza. A lle 23.45 circa, una pattuglia della polizia locale dell’Unione Rubicone e mare, in servizio a Gatteo a Mare, ha notato una Kia Sportage con a bordo due donne che procedeva, zigzagando, in viale Giulio Cesare, a quell’ora ancora zona a traffico limitato e con molti pedoni in strada; un passeggino veniva sfiorato dalla vettura, con grande spavento dei presenti.Gli agenti, fermata l’automobile, notavano subito che la donna alla guida – U.A. 51 anni di Parma – manifestava evidenti sintomi di ebbrezza alcolica. Sottoposta a test etilometrico, è risultata avere un tasso ben 5 volte oltre al limite di legge. La donna, in vacanza in riviera, era appena uscita da un locale della zona dove aveva cenato ed, evidentemente, bevuto troppo. Alla donna è stata immediatamente ritirata la patente, con denuncia a piede libero per guida in stato di ebbrezza. L’auto è risultata appartenere alla donna a fianco della conducente, sua madre, che è stata sanzionata per incauto affidamento. La vettura è stata sequestrata.