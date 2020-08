Oggetti Smarriti, a luglio ritrovata anche una carrozzina per disabili

L'Ufficio Oggetti Smarriti, situato nel comando della Polizia Municipale in strada del Taglio 8/A, segnala che nel mese di luglio sono stati rinvenuti: un telefono cellulare iphone, una carrozzina per disabili, un paio di auricolari per smartphone, un paio di occhiali da vista. La lista dettagliata degli oggetti è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Parma. I legittimi proprietari possono contattare l'ufficio preposto, al numero 0521/218738, o prenderne visione nella sede di via Del Taglio 8/A.