Incidente intorno alle 12.30 in viale Toschi. Una giovane donna è stata investita da una moto mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. Il motocilista è scappato senza prestare soccorso, ma potrebbe essere rintracciato velocemente grazie ai filmati delle telecamere di sorveglianza della zona. Lievi contusioni per la donna, trasportata al Maggiore per accertamenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA incidente