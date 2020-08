A Ferragosto regolare la raccolta porta a porta

Sabato, in occasione di ferragosto, per tutte le zone di Parma che prevedono la raccolta dei rifiuti, il servizio di raccolta porta a porta verrà effettuato regolarmente, come indicato nei calendari distribuiti agli utenti.

Negli altri comuni della Provincia, la raccolta dei rifiuti sarà eseguita in base ai calendari distribuiti agli utenti.

I centri di raccolta e il Punto ambiente di strada Santa Margherita resteranno invece chiusi, mentre saranno regolarmente disponibili Ecostation e mini Ecostation.

