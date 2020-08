Ecco le modalità per fare il tampone a Parma per chi rientra dai Paesi a rischio

A Parma coloro che arrivano da Croazia, Grecia, Malta, Spagna, come stabilito dall’ordinanza del Ministero della Salute che entra in vigore oggi, devono inviare una comunicazione all’indirizzo quarantena_rientri_covid19@ausl.pr.it indicando nome e cognome del cittadino, Paese di provenienza, mezzo di trasporto, indirizzo nel quale si è residenti o domiciliati (nei comuni di Parma e provincia), un indirizzo e-mail e un numero telefonico al quale essere contattati, condizioni generali di salute, presenza di sintomi correlati all’infezione come per es. febbre, tosse, raffreddore, difficoltà respiratorie. Entro 48 ore dall’ingresso nel territorio nazionale il cittadino che proviene o ha soggiornato nei 14 giorni antecedenti l’arrivo in Italia in Croazia, Grecia, Malta, Spagna deve sottoporsi a tampone. Sono escluse le persone che hanno fatto l’esame all’arrivo in aeroporto (porto o luogo di confine) e chi lo ha fatto (con esito negativo) nelle 72 ore prima dell’ingresso in Italia.

I tamponi vengono effettuati al Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Ausl, in via Vasari n. 13 a Parma, dove è allestita un’apposita tenda con percorso dedicato in modalità drive through, accedendo dunque alla postazione dei tamponi con la propria auto. Per la registrazione all’ingresso è necessario un documento di identità in corso di validità. L’Azienda Usl raccomanda l’uso della la tessera sanitaria per velocizzare la registrazione. Oltre alle normali attività di tamponi già programmate, per venire incontro a questa ulteriore richiesta la AUSL ha organizzato ora i test con "accesso libero": non occorre dunque l’appuntamento: il servizio è aperto lunedì 17 e martedì 18 agosto dalle 14 alle 17. Nei prossimi giorni sarà definito un nuovo calendario (disponibile nel sito www.ausl.pr.it) in base alle eventuali necessità.