Ravarano, grandinata con chicchi enormi. Molti danni anche a Terenzo

Le previsioni parlavano di possibili temporali nelle zone del nostro Appennino, ma i chicchi di grandine che hanno colpito Ravarano sono davvero enormi come documentato dalla foto che ci ha mandato il nostro lettore Marco.

La violenta grandinata ha colpito intorno alle 19 anche il comune di Terenzo in provincia di Parma. La frazione più interessata quella di Càsola, con chicchi grandi quanto il palmo di una mano che sono caduti per alcuni minuti sulla località montana. Diversi danni segnalati in zona, soprattutto ad alcune coperture letteralmente bucherellate dalla grandinata. Fra le persone che hanno documentato l’evento sui social anche il sindaco di Parma, Federico Pizzarotti, che sul suo profilo Instagram ha pubblicato un video della grandinata sottolineando di aver riportato alcuni danni alla copertura della sua casa nella località dell’appennino montano.