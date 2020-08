Controlli nei locali in chiave anti-covid e contrasto allo spaccio

Continua l’attività di controllo straordinario del territorio coordinata dalla Squadra Volante di Parma che nei giorni appena trascorsi ha visto impiegate 5 pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine di Reggio Emilia, personale specializzato antidroga della Questura di Bologna, personale della Guardia di Finanza e due equipaggi della locale Polizia Municipale.

Oltre ai controlli per la repressione dell’attività di spaccio su piazza e all’accertamento di situazioni critiche inerenti al divieto di assembramenti, sono stati svolti anche controlli nelle residenze private: Guardia di Finanza e Polizia Municipale, ciascuna per le materie di competenze,hanno verificato la regolarità delle formule contrattuali intestate ai residenti ed eventuali situazioni di sub-affitto.

Le zone di maggiore interesse per i controlli, individuate sulla base delle segnalazioni dei cittadini e del piano di studio che precede ogni controllo programmato, sono risultate l’Oltretorrente, la Stazione Ferroviaria, il quartiere San Leonardo e il centro storico.

In particolare, nel corso dei controlli alle residenze, sono state identificate più di trenta persone, di cui venti cittadini extracomunitari tutti risultati essere in regola sul territorio nazionale.

Sul piano dei controlli ai locali della movida parmigiana, sono state dieci le attività di vendita e somministrazione di cibi e bevande in cui sono state effettuate le verifiche. In particolare, sono state controllate quelle attività destinatarie nelle settimane precedenti di ordini di chiusura per mancato rispetto della normativa anti-covid.

In merito all’attività antidroga realizzata con l’ausilio di personale specializzato e del cane dell'unità cinofila, è stata rinvenuta sostanza stupefacente per un peso lordo complessivo di 150 grammi.