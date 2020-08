Giornata ad alta intensità di traffico, quella di Ferragosto, che in questo sabato segna anche il ritorno dalla ferie per diversi turisti. E' così che già in mattinata sulla A15 la Parma-La Spezia si era formata una coda di 6 km tra gli svincoli del nodo A12 e Aulla in direzione Parma per traffico Intenso. Una coda di tre chilometri si è invece formata poco prima di mezzogiorno tra Parma e il Bivio A15 per lavori.

autostrada

traffico

traffico